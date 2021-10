Ora l'Europa dice sì ai muri anti-migranti. L'importante è non pagarli (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Unione Europea benedice i muri anti-immigrati che molti paesi dell’est e del nord stanno costruendo o vogliono costruire lungo il confine esterno del continente. Ma non con fondi europei. Motivazione? I fondi sono pochi. Non c’è alcun’altra considerazione di tipo umanitario, etico o morale nel ragionamento che la Commissaria all’immigrazione Ylva Johansson snocciola in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri degli Interni a Lussemburgo. La novità di oggi sancisce un netto cambio di approccio dell’Unione sul tema dell’immigrazione: dalla condanna ai muri che costruiva Donald Trump alla frontiera col Messico (muri che Bill Clinton aveva iniziato a costruire quando era presidente degli Usa) all’adozione dello stesso identico metodo per respingere i migranti che arrivano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Unione Europea bene-immigrati che molti paesi dell’est e del nord stanno costruendo o vogliono costruire lungo il confine esterno del continente. Ma non con fondi europei. Motivazione? I fondi sono pochi. Non c’è alcun’altra considerazione di tipo umanitario, etico o morale nel ragionamento che la Commissaria all’immigrazione Ylva Johansson snocciola in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri degli Interni a Lussemburgo. La novità di oggi sancisce un netto cambio di approccio dell’Unione sul tema dell’immigrazione: dalla condanna aiche costruiva Donald Trump alla frontiera col Messico (che Bill Clinton aveva iniziato a costruire quando era presidente degli Usa) all’adozione dello stesso identico metodo per respingere i migrche arrivano ...

Advertising

FrancescoLollo1 : #Calenda ha usato la campagna elettorale romana come cassa di risonanza raggirando una parte di elettori del cdx, m… - amnestyitalia : Otto anni dopo la strage del #3ottobre 2013 al largo delle coste di #Lampedusa le politiche migratorie dell'Europa… - gualtierieurope : Grazie al sindaco di Vienna @BgmLudwig per il sostegno. Le città europee guidate dai progressisti sono un modello d… - nigno11 : RT @HuffPostItalia: Ora l'Europa dice sì ai muri anti-migranti. L'importante è non pagarli - SpeculaThor : RT @lauranaka: Non ci vuole molto per trasformare una crisi energetica in crisi geopolitica. Europa ricattata da Mosca su gas naturale, Usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Europa Fallimento Seci - Maccaferri, i grandi fondi comprano il debito dalle banche Proprio Europa Investimenti e Apollo sarebbero tra i favoriti per concludere l'operazione con ... Alcune di queste società sono ora in concordato e altre in bonis, pur travolte dal fallimento della ...

Auto Europa 2022 UIGA, annunciate sette finaliste al titolo ... è partita da una prima lista di 30 modelli ed è stata ora circoscritta - come da regolamento - a ... La selezione del modello vincitore del 36mo titolo di Auto Europa 2022 avverrà con una votazione ...

L'energia record ora inizia a frenare l'industria. Anche in Europa Il Sole 24 ORE Multinazionali e tasse: ok alla minimum tax. Pagheranno almeno il 15% Quanto versano ora? Le multinazionali dovranno pagare un'imposta minima del 15%. E lo dovranno fare nei dove conducono le attività e non dove hanno la sede legale. "Accordo storico". Questo il commento del vicepresidente ...

Ora l'Europa dice sì ai muri anti-migranti. L'importante è non pagarli L’Unione Europea benedice i muri anti-immigrati che molti paesi dell’est e del nord stanno costruendo o vogliono costruire lungo il confine esterno del continente. Ma non con fondi europei. Motivazion ...

ProprioInvestimenti e Apollo sarebbero tra i favoriti per concludere l'operazione con ... Alcune di queste società sonoin concordato e altre in bonis, pur travolte dal fallimento della ...... è partita da una prima lista di 30 modelli ed è statacircoscritta - come da regolamento - a ... La selezione del modello vincitore del 36mo titolo di Auto2022 avverrà con una votazione ...Le multinazionali dovranno pagare un'imposta minima del 15%. E lo dovranno fare nei dove conducono le attività e non dove hanno la sede legale. "Accordo storico". Questo il commento del vicepresidente ...L’Unione Europea benedice i muri anti-immigrati che molti paesi dell’est e del nord stanno costruendo o vogliono costruire lungo il confine esterno del continente. Ma non con fondi europei. Motivazion ...