Netflix: arrivati il trailer e la data di uscita di Strappare Lungo i Bordi, la serie tv di Zerocalcare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Netflix è pronto a svelare ai tanti fun del fumettista italiano la serie tv che racconta lo strano viaggio fatto dal suo iconico personaggio con Sarah e Secco. Strappare Lungo i Bordi è la prima fatica in termini di serie televisive di Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, astro del fumetto nostrano che vanta pù di un milione di copie vendute con i suoi libri. L’attesa prima stagione della sua serie tv arriverà presto sul catalogo di Netflix che ha pubblicato il primo trailer ufficiale e la data di sbarco sulla piattaforma. Tutto quello che c’è da sapere su Strappare Lungo i Bordi. Strappare Lungo i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)è pronto a svelare ai tanti fun del fumettista italiano latv che racconta lo strano viaggio fatto dal suo iconico personaggio con Sarah e Secco.è la prima fatica in termini ditelevisive di, pseudonimo di Michele Rech, astro del fumetto nostrano che vanta pù di un milione di copie vendute con i suoi libri. L’attesa prima stagione della suatv arriverà presto sul catalogo diche ha pubblicato il primoufficiale e ladi sbarco sulla piattaforma. Tutto quello che c’è da sapere sui ...

