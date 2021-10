Lapo Elkann | nozze in Portogallo con Joana Lemos

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è convolato acon, ex pilota di rally portoghese. Il matrimonio è stato celebrato innella giornata di ieri. Alla cerimonia erano presenti solo i familiari e gli amici più stretti. Ledinel giorno del suo compleanno Il 7 ottobreha compiuto 44 anni e ha celebrato in segreto il suo matrimonio con la portogheseLemoz, di quattro anni più grande. A rivelare l’indiscrezione sulleè stato il sito Whoopsee.it, che mesi fa aveva già annunciato il matrimonio tra i due entro la fine del 2021. La moglie died ex campionessa di rally ha già un ...

UDisattivata : - Lapo Elkann si è sposato. - Pure mi' madre e mi' padre. Per dire. - DonnaGlamour : Lapo Elkann, nozze segrete con Joana Lemos: si sono sposati in Portogallo - Kataklinsmann : Presenteranno Lapo Elkann ed Evelina Christillin. - alianobarbini : RT @Corriere: Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno - Andrea_V_73 : '#LapoElkann e #JoanaLemos si sono sposati# -

L'imprenditore ha detto s in Portogallo, paese natale della neo moglie Joana Lemos.convolato a nozze con Joana ...e Joana Lemos si sono sposati/ Il matrimonio segreto in Portogallo Per poi concludere: " Il giornalista ha il dovere di raccontare il buono e il bello. Di fornire esempi utili e ...Le nozze ieri in Portogallo nel giorno del 44esimo compleanno dello sposo. Un matrimonio che è un punto di svolta nella vita spesso turbolenta del nipote prediletto di Gianni Agnelli ...Lui rampollo della più nobile delle dinastie automobilistiche italiane, lei eroina portoghese del Motorsport: la comune passione per i motori ha unito - ora anche in matrimonio - Lapo Elkann e Joana L ...