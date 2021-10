La messinpiega di Boccassini | i dischi di Hornby e l’arte di farci identificare nelle piccole cose

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La mattina – ieri – in cui stava per essere assegnato il Nobel per la Letteratura, un’amica e io ci siamo scritte «chissà a che scrittore mai sentito andrà». Lei mi ha mandato le previsioni degli sportelli scommesse, c’erano una decina di nomi che conoscessi e molti ignoti il cui suono mi faceva capire l’inquantismo – questo lo premierebbero in quanto asiatico, questa in quanto donna – ma non del tutto: «in quanto donna che oltretutto scrive di stupro» vale più di «in quanto donna che però scrive di soufflé», e per sapere di cosa scrivono devi conoscerli. Due ore dopo, la stessa amica mi ha mandato il lancio della notizia sul New York Times. Diceva che l’assente dai pronostici Abdulrazak Gurnah (uno dei nomi più refusabili nella storia della letteratura: nulla mette alla prova la nostra inclusività occidentale come l’ortografia) era stato premiato per essere andato a fondo di temi ...