Inter | nel bilancio si trova una nuova strategia per il futuro

Dopo i dati emersi dal bilancio 20/21, sono quindi 135 milioni circa i milioni in più di rosso rispetto alla stagione precedente. Il Corriere dello Sport analizza i numeri e prova a dare una spiegazione che va anche oltre: "Molto probabile che siano stati svalutati i crediti per alcune sponsorizzazioni cinesi che figuravano a bilancio da diversi anni senza essere riscossi – si legge -. L'inesigibilità di queste posizioni, ormai molto probabile, può avere comportato ulteriori minusvalenze per una cinquantina di milioni. È legittimo chiedersi perché l'Inter abbia deciso di mettere mano a svalutazioni straordinarie proprio nel momento in cui echeggiano notizie di difficoltà dell'azionista di riferimento. Di solito le correzioni nella valutazione degli asset e gli accantonamenti prudenziali preludono a una cessione, perché il potenziale ...

