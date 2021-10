Inter | Marotta | “Non possiamo immaginare che ogni anno Zhang ripiani le perdite”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Siamo stati messi immeritatamente dietro la lavagna, ma posso assicurare che l’continuerà tranquillamente a veleggiare in alto con tranquillità finanziaria. Nonche la famigliapossa ripianare tutti gli anni le, quindi sta a noi trovare anche altre strade per emergere, come per esempio investire ulteriormente sul settore giovanile”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, commentando al Festival dello Sport di Trento la situazione economica del club. SportFace.

Commenta per primo Giuseppe, amministratore delegato dell', è intervenuto al 'Festival dello Sport' a Trento: le dichiarazioni del dirigente nerazzurro. MOMENTO CHIAVE SCUDETTO - 'Un momento preciso no, però ...Lo ha detto Beppe, amministratore delegato dell'. "Ci ha un po' spiazzati, in quei momenti bisogna reagire con tempestivita'. Abbiamo individuato il profilo di un giovane allenatore con ...“Siamo stati messi immeritatamente dietro la lavagna, ma posso assicurare che l’Inter continuerà tranquillamente a veleggiare in alto con tranquillità finanziaria. Non possiamo immaginare che la famig ...Il dirigente nerazzurro: "Edin era un obiettivo prioritario già dalla scorsa stagione, a Trigoria gli avrebbero concesso la lista gratuita al momento di un'offerta" ...