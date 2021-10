Incidenti - Il Covid non ferma la strage sulle strade

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Non è vero che nell'anno della pandemia, del lockdown e delle zone rosse, le vittime della strada sono diminuite ovunque. Anzi. In ben 17 province su 107 i morti sono aumentati rispetto al 2019. Lo rivela l'analisi provinciale suglistradali diffusa oggi dall'Aci.Ma partiamo dall'inizio. Nel 2020,italiane, si sono registrati 118.298con lesioni a persone (172.183 nel 2019, -31,3%), che hanno causato 2.395 decessi (3.173 nel 2019, -24,5%) e 159.248 feriti (241.384 nel 2019, -34%). In media, rispettivamente, 324, 6,5 morti e 436 feriti ogni giorno rispetto ai 472, 9 morti e 661 feriti registrati nel 2019. A Oristano il record di aumenti. In questo quadro di crolli generalizzati, però, come accennato, spiccano alcune clamorose ...

Incidenti Covid

