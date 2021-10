Il mega down di Whatsapp e Facebook vale 70 milioni di nuovi iscritti per Telegram (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come è successo per Signal era scontato accadesse anche per Telegram, bisognava solo capire in quale misura. Il blackout di tutti i social della sfera di Menlo Park (Whatsapp, Instagram, Facebook e Messenger) durato per circa sette ore ha spinto molti a correre ai ripari. A Telegram questo è valso ben 70 milioni di download, il frutto colto nato da una delle peggiori giornate vissute da Facebook di sempre. LEGGI ANCHE >>> Giornalisti afghani minacciati tramite Whatsapp e Telegram, che garantiscono l’anonimato Telegram conferma i numeri A confermarlo è stato direttamente il canale del fondatore Pavel Durov, che ha festeggiato il traguardo comunicandolo a tutti coloro che sono iscritti e ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come è successo per Signal era scontato accadesse anche per, bisognava solo capire in quale misura. Il blackout di tutti i social della sfera di Menlo Park (, Instagram,e Messenger) durato per circa sette ore ha spinto molti a correre ai ripari. Aquesto è valso ben 70diload, il frutto colto nato da una delle peggiori giornate vissute dadi sempre. LEGGI ANCHE >>> Giornalisti afghani minacciati tramite, che garantiscono l’anonimatoconferma i numeri A confermarlo è stato direttamente il canale del fondatore Pavel Durov, che ha festeggiato il traguardo comunicandolo a tutti coloro che sonoe ...

