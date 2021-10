I leader si preparano ad affrontare la perdita di biodiversità La moda prende nota

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quanto accaduto lo scorso 3 ottobre in conclusione della fashion week parigina pare l’epitome della tensione che si sta accumulando tra “consumatori” e “produttori” all’interno del fashion. La scritta “Overconsumption = extinction” issata sulla passerella di Louis Vuitton (il più lucroso tra i marchi di proprietà del più lucroso tra conglomeratial mondo, LVMH) da Extinction Rebellion era stata preceduta da quella issata 12 mesi prima passerella di Dior: “we are all fashion victims”. Un segnale per i branddi ogni parte del mondo: con ogni evidenza la pressione sta aumentando. Un governo in formazione che comrà il partito verde all’interno della più potente tra le nazioni europee, un sindaco a Milano iscritto allo stesso partito: sono altri segnali chiarissimi… Ora che la congiura del silenzio non tiene più dal ...