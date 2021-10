Francesca Cipriani riceverà una nuova sorpresa Ecco chi tornerà per lei

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Alfonso Signorini annuncia un ritorno per. Questa sera la showgirlunaPer l’ottava puntata del Grande Fratello, si prospettata tante nuove novità, e tanti ritorni. Ci sarà unaper la. Questa serainaspettatamente Alessandro Rossi, il fidanzato di. Dopo l’incontro della scorsa settimana che ha fatto molto discutere dentro e fuori la casa,avrà una seconda occasione per ritrovare il suo amoroso, e questa volta speriamo che entrambi riescono a parlarsi. Lunedì a causa della forte emozione,non riuscendosi a contenere con alcuni atteggiamenti, sono intervenuti ...

Advertising

bagnotrash : ?? ANTICIPAZIONI DI PUNTATA -Clip Manuel in piedi con i tutori -Aggiornamenti sulla storia Manuel-Lulù -Katia e Giu… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Stasera il fidanzato di Francesca Cipriani torna al #GFVIP. Noi così: #Pomeriggio5 - jk_slytherin : RT @Stefani12663496: Era ovvio che facevano tornare il fidanzato della Cipriani, ad Alfonso ste sceneggiate (a cui io personalmente non cre… - Stefani12663496 : Era ovvio che facevano tornare il fidanzato della Cipriani, ad Alfonso ste sceneggiate (a cui io personalmente non… - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: Stasera il fidanzato di Francesca Cipriani torna al #GFVIP. Noi così: #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani

Una chicca anche rispetto al fidanzato di: "Si è messo a urlare 'ti amo' alle 3 di pomeriggio di domenica" , svelando che i residenti non avrebbero particolarmente gradito. ...Spazio, inoltre, anche ad una nuova sorpresa per. Quest'ultima, nel corso della settima puntata, ha incontrato il fidanzato Alessandro. Tra urla e dichiarazioni d'amore, la ...Lunedì 4 Ottobre è andata in onda la nuova puntata el Grande Fratello Vip 6. Volete sapere cosa è successo? scopriamolo insieme.Il Grande Fratello Vip 2021 arriva all’ottava puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta ...