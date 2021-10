Fissare il makeup occhi | viso e labbra | gli errori da non commettere

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Avere un trucco a lunghissima durata è il desiderio di moltissime donne. Scopriamo tutti glida nonse si vuoleilalla perfezione. Ildura pochissimo e dopo qualche ora vi ritrovate a doverlo ritoccare? Forse non lo avete fissato o non lo avete fatto in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fissare makeup

CheDonna.it

Tra i make - up artist che l'ispirano e che ama ci sono Alex Box, Topolino, Pat McGrath, ... peril correttore, nella zona naso - labiale, pochissima su fronte e mento. Per quanto ......durerà a lungo! Le astuzie per fare un buonocchi sono le stesse che si seguono per la base viso. Tutte noi sappiamo che il primer va messo prima di stendere il fondotinta, dapoi con ...Prima o poi capita a tutte di raggiungere la toilette nel corso di una serata (tendenzialmente una serata molto importante), per scoprire a malincuore che il bel trucco realizzato con cura a casa si è ...Il trucco occhi di Chiara e Valentina Ferragni ci dimostra com'è possibile brillare in due maniere diverse con lo stesso make up!