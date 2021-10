F1, Max Verstappen deve attaccare a Istanbul. Hamilton sarà penalizzato, ma che ritmo nelle libere… (Di venerdì 8 ottobre 2021) È cominciato quest’oggi a Istanbul Park un nuovo capitolo della splendida sfida per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, separati da soli due punti in favore del britannico nella classifica generale del Mondiale di Formula Uno 2021 quando mancano sette round al termine della stagione. Dopo aver disputato egregiamente due weekend di gara “in difesa” a Monza e Sochi, rispettivamente per caratteristiche della pista e per la penalità legata alla nuova power-unit, Verstappen è chiamato a vincere il Gran Premio di Turchia per tornare in testa al campionato e per guadagnare il maggior numero di punti possibile su un Hamilton che monta un nuovo motore endotermico e quindi sconterà una penalità di 10 posizioni in griglia domenica. Le libere del venerdì rendono però improvvisamente molto più complicato ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) È cominciato quest’oggi aPark un nuovo capitolo della splendida sfida per il titolo tra Lewise Max, separati da soli due punti in favore del britannico nella classifica generale del Mondiale di Formula Uno 2021 quando mancano sette round al termine della stagione. Dopo aver disputato egregiamente due weekend di gara “in difesa” a Monza e Sochi, rispettivamente per caratteristiche della pista e per la penalità legata alla nuova power-unit,è chiamato a vincere il Gran Premio di Turchia per tornare in testa al campionato e per guadagnare il maggior numero di punti possibile su unche monta un nuovo motore endotermico e quindi sconterà una penalità di 10 posizioni in griglia domenica. Le libere del venerdì rendono però improvvisamente molto più complicato ...

