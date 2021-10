Expo Dubai | Innovation House space open to business - Fontana

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ROME, OCT 8 - The exhibitionatof Lombardy'sisto, Governor Attiliosaid Friday. "The firms that want to present their proposals inwill ...

Ultime Notizie dalla rete : Expo Dubai

ROME, OCT 8 - The exhibition space atof Lombardy's Innovation House is open to business, Governor Attilio Fontana said Friday. "The firms that want to present their proposals inwill be able to do so by joining the even ..., 08 ott 13:30 - Israele ha inaugurato il proprio padiglione a2020, un anno dopo aver normalizzato le relazioni con gli Emirati Arabi Uniti. A..."Le aziende che vorranno presentare le proprie proposte a Dubai potranno farlo aderendo alla manifestazione d'interesse lanciata da Regione Lombardia. A loro verranno messi a disposizione gli spazi di ..."Expo Dubai è partito benissimo, molto più forte di quanto ci aspettassimo, e il Padiglione Italia, in questi primi giorni, è stato visitato quotidianamento da almeno 10mila persone". (ANSA) ...