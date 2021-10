Eurolega 2021/2022: seconda vittoria per l’Olimpia, Baskonia battuto 64-78 (Di venerdì 8 ottobre 2021) seconda vittoria consecutiva per l’Armani Exchange Milano, che in casa del Baskonia Vitoria-Gasteiz si impone 64-78 nella sfida valida per la Eurolega 2021/2022. Dopo un primo quarto e mezzo di equilibrio, gli ospiti hanno allungato e difeso alla grande il vantaggio. Simone Fontecchio il miglior realizzatore del match con sedici punti. LA PARTITA – Subito grande intensità in campo. Shields apre il match (0-3), Baldwin risponde (2-3) ma Melli allunga ancora (2-5). Sorpasso Baskonia con una gran tripla di Fontecchio per il 10-7, ma l’Olimpia pareggia nuovamente i conti sul 12-12 con Baldwin. Dopo un botta e risposta tra le due squadre, sul finale di primo quarto Milano trova il massimo vantaggio con una splendida tripla di Hall (15-19) e Nnoko chiude il ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021)consecutiva per l’Armani Exchange Milano, che in casa delVitoria-Gasteiz si impone 64-78 nella sfida valida per la. Dopo un primo quarto e mezzo di equilibrio, gli ospiti hanno allungato e difeso alla grande il vantaggio. Simone Fontecchio il miglior realizzatore del match con sedici punti. LA PARTITA – Subito grande intensità in campo. Shields apre il match (0-3), Baldwin risponde (2-3) ma Melli allunga ancora (2-5). Sorpassocon una gran tripla di Fontecchio per il 10-7, mapareggia nuovamente i conti sul 12-12 con Baldwin. Dopo un botta e risposta tra le due squadre, sul finale di primo quarto Milano trova il massimo vantaggio con una splendida tripla di Hall (15-19) e Nnoko chiude il ...

