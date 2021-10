Elezioni: Conte, ‘nessuno si azzardi a parlare di abrogazione del reddito di cittadinanza’** (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alcamo (Trapani), 8 ott. (Adnkronos) – “Nessuno si azzardi a parlare di abrogazione di reddito di cittadinanza. Con la pandemia abbiamo avuto un aumento di poveri. Ci può essere qualche abuso ma noi lo contrastiamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte ad Alcamo (Trapani), nel corso del comizio elettorale per Domenico Surdi, candidato sindaco di Alcamo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alcamo (Trapani), 8 ott. (Adnkronos) – “Nessuno sidididi cittadinanza. Con la pandemia abbiamo avuto un aumento di poveri. Ci può essere qualche abuso ma noi lo contrastiamo”. Lo ha detto Giuseppead Alcamo (Trapani), nel corso del comizio elettorale per Domenico Surdi, candidato sindaco di Alcamo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

