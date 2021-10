Elena Salzano | la prima donna presidente del?Club Velico Salernitano

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 8 ottobre 2021) di Monica De Santis Imprenditrice, dirige l’azienda Incoerenze dal 1999, specializzata in eventi, comunicazione integrata e merchandising e da pochi giorni è il nuovodel Club?è laa ricoprire questo ruolo, un’elezione che ha segnato un importante scenario di cambiamento per lo storico Club che vuole tornare ad essere nuovamente protagonista della vita associativa nella città di Salerno, non solo con l’attività diportistica per l’ormeggio dei natanti, ma con una serie di iniziative a partire dalla ricostituzione della Scuola di vela… “Sono socia del clubda diversi anni, lo frequento con il piacere di farlo come comandante e non come socia e basta. Quest’anno quando c’è stata l’assemblea ...