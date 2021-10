Di Maio | l' Africa è il continente del futuro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) "L', con oltre il 40% della popolazione al di sotto dei trent'anni, è ildele delle opportunità, in virtù di un potenziale che deve essere ancora pienamente espresso sul piano ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, parlando alla terza conferenza ministeriale Italia -, in corso a Roma. .Lo ha dichiarato il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di, nel suo intervento odierno alla conferenza Italia -. "Le imprese italiane svolgono un ...Riguardo l’Africa “l’Italia ha contribuito a mobilitare l’impegno politico e finanziario necessario per la risposta al Covid-19, attraverso l’Act Accelerator e la Covax Facility, e per garantire acces ...Roma, 8 ott. (LaPresse) - "La prevenzione e il contrasto al terrorismo, al crimine organizzato e ai traffici illeciti, costituisce un'altra dimensione chiave ...