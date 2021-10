Denis Villeneuve: "Io regista di un film di James Bond? Sarebbe un privilegio" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Denis Villeneuve ha ammesso di sognare la regia di un film di James Bond, dicendo che l'esperienza Sarebbe "pura gioia cinematografica". Denis Villeneuve ha parlato della sua passione per James Bond, facendo capire il motivo per cui Sarebbe un privilegio, per lui, diventare prima o poi il regista di un film dello storico franchise cinematografico. Con l'uscita di No Time to Die, quinto e ultimo film in cui Daniel Craig interpreta James Bond, tutti si chiedono chi sarà il prossimo interprete dell'iconico personaggio di Ian Fleming. C'è però anche molta curiosità sull'identità del regista ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha ammesso di sognare la regia di undi, dicendo che l'esperienza"pura gioia cinematografica".ha parlato della sua passione per, facendo capire il motivo per cuiun, per lui, diventare prima o poi ildi undello storico franchise cinematografico. Con l'uscita di No Time to Die, quinto e ultimoin cui Daniel Craig interpreta, tutti si chiedono chi sarà il prossimo interprete dell'iconico personaggio di Ian Fleming. C'è però anche molta curiosità sull'identità del...

