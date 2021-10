Covid: Draghi, 6 mld dosi vaccini nel mondo, fine pandemia finalmente in vista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19 mostra come la cooperazione tra governi e imprese possa – letteralmente – salvare vite umane. Lo sforzo di ricerca delle aziende farmaceutiche è iniziato subito dopo la scoperta dei primi casi di Covid-19. Grazie all’ingegnosità del settore privato, i vaccini erano pronti poco dopo, mentre normalmente ci vogliono circa dieci anni”. Così il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al Summit B20. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Il rapido sviluppo diefficaci contro il-19 mostra come la cooperazione tra governi e imprese possa – letteralmente – salvare vite umane. Lo sforzo di ricerca delle aziende farmaceutiche è iniziato subito dopo la scoperta dei primi casi di-19. Grazie all’ingegnosità del settore privato, ierano pronti poco dopo, mentre normalmente ci vogliono circa dieci anni”. Così il premier Mariointervenendo in videocollegamento al Summit B20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

