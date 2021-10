Come gli streamer di Twich hanno reagito ai leak sui loro guadagni (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Gen Z che utilizza Twitch si troverà un po’ spiazzata di fronte a una citazione di Top of the Pops, ma è opportuno che anche i ragazzi che vi appartengono, in fondo, si facciano una cultura in materia. Quindi andate a cercarvi le meravigliose atmosfere del sabato pomeriggio che creava la trasmissione che proponeva le classifiche delle hit musicali del momento e poi ne riparliamo. Comunque, quello che sta succedendo al momento sulla piattaforma assomiglia davvero a una sorta di Top of the Pops, una classifica degli streamer che guadagnano di più su Twitch e che hanno trovato questo modo un tantino autoreferenziale di scongiurare i timori sulla fuga di dati personali che ha investito la piattaforma nel corso di questa settimana, da quando un hacker anonimo ha diffuso su 4chan non solo i dati di diversi utenti di Twitch, non solo il codice sorgente ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Gen Z che utilizza Twitch si troverà un po’ spiazzata di fronte a una citazione di Top of the Pops, ma è opportuno che anche i ragazzi che vi appartengono, in fondo, si facciano una cultura in materia. Quindi andate a cercarvi le meravigliose atmosfere del sabato pomeriggio che creava la trasmissione che proponeva le classifiche delle hit musicali del momento e poi ne riparliamo. Comunque, quello che sta succedendo al momento sulla piattaforma assomiglia davvero a una sorta di Top of the Pops, una classifica degliche guadagnano di più su Twitch e chetrovato questo modo un tantino autoreferenziale di scongiurare i timori sulla fuga di dati personali che ha investito la piattaforma nel corso di questa settimana, da quando un hacker anonimo ha diffuso su 4chan non solo i dati di diversi utenti di Twitch, non solo il codice sorgente ...

