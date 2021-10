Collisione nel Pacifico per il sommergibile nucleare Usa Coinnecticut

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Undici marinai americani sono rimasti feriti dopo che il sottomarino sul quale erano imbarcati, l'unità a propulsioneUss Connecticut (SSN-22), di stanza a Yokosuka, in Giappone, ha colpito un oggetto sconosciuto mentre era in immersione nel Mar Cinese Meridionale. Lo Uss Connecticut appartiene alla classe Seawolf e il due ottobre scorso stava operando in acque internazionali nella regione indo-pacifica, con prua verso il porto di Yokosuka, base della Settima flotta dell'US Navy. Il portavoce della Marina, il capitano di corvetta William Clinton, ha comunicato che nonostante le ferite nessuno dei marinai è stato giudicato in gravi condizioni: "La sicurezza dell'equipaggio rimane la massima priorità della Marina" ha detto "non ci sono persone in pericolo di vita e le cure sono state prestate immediatamente dal medico di bordo. Il sottomarino è in condizioni di ...