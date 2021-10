Advertising

TV7Benevento : Cina: Antitrust cinese multa colosso Meituan per 533 mln dollari... - fisco24_info : Cina, la Banca centrale non molla la stretta sui pagamenti online: Il Governatore ribadisce la collaborazione con l… - Nicola_Sivo : @FaRitardo1 @Codacons @federmetano @eni @Metanoauto @mims_gov @antitrust_it Una cosa simile la fanno in Cina, dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Antitrust

Il Sole 24 ORE

In considerazione "dell'attività illecita" di Meituan e applicando le disposizioni della legge, gli enti regolatori hanno disposto una "guida amministrativa" per Meituan, in base alla quale ...Inoltre l'è intervenuta con multe salatissime e nuove direttive per evitare lo sfruttamento di posizioni dominanti. Leggi anche, nuova offensiva: verso lo stop all'Ipo in Usa dei suoi ...Pechino, 8 ott. (Adnkronos/Xinhua) - L'Antitrust cinese ha multato per 533 milioni di dollari il colosso delle consegne di cibo cinese Meituan Per la sua condot ...Il Governatore ribadisce la collaborazione con l’Antitrust - Pechino, intanto, precisa i dati sensibili che non possono essere trasferiti all’estero ...