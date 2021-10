Camera | riapre il Transatlantico | ipotesi fine ottobre

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Si riaprono le porte del. Entro ladi, al più tardi a novembre: questo il timing su cui si sta lavorando, apprende l’Adnkronos. L’obiettivo dei questori di Montecitorio è quello di “tornare alla normalità nel giro di qualche settimana”. La prossima intanto è già fissata una nuova riunione con il comitato di esperti con cui state condivise le misure di sicurezza durante la pandemia. Tempi e modalità sul tavolo. Infatti, si spiega, è ancora da valutare se ci sarà da subito una totale riapertura delo meno. La decisione verrà affrontata con gli esperti. “Noi siamo per la riapertura presto”, dice il questore Edmondo Cirielli di Fdi. Una linea confermata anche da questore Francesco D’Uva (M5S): “Sappiamo che il rischio non è mai zero, ma siamo fiduciosi che si possa tornare ad ...

...famoso corridoio della politica italiana è stato 'trasformato' in una estensione dell'aula di Montecitorio - con postazioni per i deputati - per consentire il distanziamento nell'emiclo della. Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Siamo molto contenti che il nostro appello per la riapertura del Transatlantico ai giornalisti e per il ritorno alla normalità dell'Aula sia stato accolto dal Questore Greg ...Si riaprono le porte del Transatlantico. Entro la fine di ottobre, al più tardi a novembre: questo il timing su cui si sta lavorando, apprende l'Adnkronos. L'obiettivo dei questori di Montecitorio è q ...