Cala l' incidenza dei casi e l' Rt rimane stabile | la bozza dell' Iss

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a diminuire l’settimanale deidi Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/2021)a settimana precedente.Nel periodo 15 - 28 settembre 2021, l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 - 0,86), al di sottoa soglia epidemica erispetto alla settimana precedente. È quanto compare nelladi monitoraggio settimanale sull’andamento deidi Covid in Italia che sarà presentato oggi, ora all’esamea cabina di Regia. “L’- si legge nelladel report settimanale di monitoraggio di ministeroa ...