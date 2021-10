Cagliari | problema per il rientro dei sudamericani | trovata la soluzione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilsfiderà la Sampdoria nel match fissato dopo la sosta delle nazionali domenica 17 alle 12.30. Walter Mazzarri spera di recuperare i giocatori uruguaiani aldalle rispettive nazionali. Il rischio è quello che possano arrivare troppo a ridosso del match. Nella notte fra giovedì e venerdì è in programma la sfida contro il Brasile. Mazzarri,,allenatore Come riferito dal quotidiano locale L’Unione Sarda, il club sta valutando l’organizzazione di un volo privato per consentire a Diego Godin, Martin Caceres, Nahitan Nandez e Gaston Pereiro di rientrare in anticipo rispetto ai tempi prefissati. La squadra sarda valuterà tutte le opzioni possibili e cercherà in tutti i modi di far tornare i propri giocatori uruguagi per la sfida contro i blucerchiati. LEGGI ANCHE: Brutte notizie per il Toro: tre titolari ...