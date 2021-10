algoWatt | closing cessione del 50% delle quote societarie di GreenASM

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’MTA di Borsa Italiana che progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia erisorse naturali, ha comunicato che è stato sottoscritto il contratto per laal Gruppo Buttol (operativo nel settore dei servizi ambientali di elevata qualità attraverso un percorso di sviluppo sostenibile) del 50%della JV pariteticaSrl, traSpA e ASM Terni SpA, che gestisce l’impianto dell’impianto di biodigestione e compostaggio, sito in località Nera Montoro (TR). Il prezzo complessivo della partecipazione societaria è pari a 2 milioni di euro, comprendente una caparra di 0,1 milioni di euro in favore di ...