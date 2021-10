Alex Belli e Soleil, convincono Sophie a corteggiare un vip. Ecco come (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alex Belli e le sue brillanti idee, rapiscono l’attenzione di Soleil e Sophie. L’attore propone all’Influencer di provarci con Gianmaria Antinolfi Il trio si è riunito e sta progettando una nuova operazione. Questo pomeriggio Alex Belli ha discusso insieme a Sophie Codegoni e Soleil Sorge, di un’idea che vogliono attuare. L’attore infatti convince la modella Sophie Codegoni, che ha trascorso questa notte insieme a Gianmaria Antinolfi, di stuzzicarlo un pò con qualche grattino e occhiata particolare. Alex e Sophie coinvolgono anche Soleil, poichè è stata la sua ex fidanzata e dunque conosce caratterialmente Gianmaria, e la modella cerca fin da subito di dare consigli a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)e le sue brillanti idee, rapiscono l’attenzione di. L’attore propone all’Influencer di provarci con Gianmaria Antinolfi Il trio si è riunito e sta progettando una nuova operazione. Questo pomeriggioha discusso insieme aCodegoni eSorge, di un’idea che vogliono attuare. L’attore infatti convince la modellaCodegoni, che ha trascorso questa notte insieme a Gianmaria Antinolfi, di stuzzicarlo un pò con qualche grattino e occhiata particolare.coinvolgono anche, poichè è stata la sua ex fidanzata e dunque conosce caratterialmente Gianmaria, e la modella cerca fin da subito di dare consigli a ...

GrandeFratello : Anche stasera non mancheranno le sorprese, tra queste una speciale tutta per Alex Belli ?? #GFVIP vi aspetta su… - Annarosamancin1 : RT @Awa57150215: Gaia su Alex Belli 'Peccato che sia sposato e innamorato di Soleil' VOLOOOO???? #gfvip #gfvipparty - Annarosamancin1 : RT @Sara88645402: Gaia che non sopporta proprio Alex belli? ???? #GFVIPPARTY #gfvip - Sara88645402 : Gaia che non sopporta proprio Alex belli? ???? #GFVIPPARTY #gfvip - Awa57150215 : Gaia su Alex Belli 'Peccato che sia sposato e innamorato di Soleil' VOLOOOO???? #gfvip #gfvipparty -