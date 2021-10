Al via fondo da 140 mln per discoteche e attività chiuse (Di venerdì 8 ottobre 2021) Diventa operativo il fondo 140 milioni di euro "a sostegno della continuità di attività d'impresa e professioni", chiuse a causa delle misure anti - Covid. Il decreto firmato dal ministro dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Diventa operativo il140 milioni di euro "a sostegno della continuità did'impresa e professioni",a causa delle misure anti - Covid. Il decreto firmato dal ministro dello ...

