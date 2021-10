"2021 positivo per la siderurgia italiana" (Di venerdì 8 ottobre 2021) In occasione del convegno Bilanci d'acciaio 2021 organizzato dall'Ufficio Studi siderweb sono stati presentati i dati 2020 (quasi 5.000 bilanci) delle imprese siderurgiche. Un settore in ripresa dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) In occasione del convegno Bilanci d'acciaioorganizzato dall'Ufficio Studi siderweb sono stati presentati i dati 2020 (quasi 5.000 bilanci) delle imprese siderurgiche. Un settore in ripresa dopo ...

Advertising

FIMI_IT : La #musica dei @BTS_twt suona solidale: la campagna #LoveMyself della band k-pop ha raccolto $3.6 milioni per comba… - francescoseghez : 1) Anche ad agosto 2021, dopo luglio, diminuiscono gli occupati di 80mila unità. Resta positivo il saldo sui 12 mes… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'Si sente dire che deficit/debito pubblico sono gravami per l’economia di un paese. FALSO: Il deficit è l'eccesso di spesa… - carlokarl : RT @CCFCattaneo: 'Si sente dire che deficit/debito pubblico sono gravami per l’economia di un paese. FALSO: Il deficit è l'eccesso di spesa… - viverefano : Pergola: Fiera del Tartufo Bianco Pregiato, positivo l'avvio. E domenica il bis -