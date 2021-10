Vertice informale Ue: serve un nuovo tipo di collaborazione con la Nato (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 5 ottobre, nei pressi di Lubiana, in Slovenia, le massime cariche dei Paesi Ue hanno tenuto un Vertice informale che ha avuto come leitmotiv la Difesa e la politica estera dell’Unione europea. Durante la cena consumatasi al castello di Brdo, i leader europei hanno discusso temi scottanti emersi negli ultimi mesi e non solo: InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 5 ottobre, nei pressi di Lubiana, in Slovenia, le massime cariche dei Paesi Ue hanno tenuto unche ha avuto come leitmotiv la Difesa e la politica estera dell’Unione europea. Durante la cena consumatasi al castello di Brdo, i leader europei hanno discusso temi scottanti emersi negli ultimi mesi e non solo: InsideOver.

Advertising

Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente Draghi al termine della riunione informale del Consiglio europeo e del Vertice UE-… - Pin9512 : RT @tg2rai: 'Questo governo non aumenta le tasse e non tocca le case degli italiani', lo dice il presidente del Consiglio #MarioDraghi al t… - tg2rai : 'Questo governo non aumenta le tasse e non tocca le case degli italiani', lo dice il presidente del Consiglio… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Il premier in #Slovenia per seconda giornata del vertice informale Unione Europea-Balcani occidentali. Rafforzamento difesa com… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Il premier in #Slovenia per seconda giornata del vertice informale Unione Europea-Balcani occidentali. Rafforzamento difesa com… -