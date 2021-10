Tennis, gli rubano scarpe e fede: Murray lancia un appello (Di giovedì 7 ottobre 2021) Episodio spiacevole per Andy Murray, che in questi giorni si trova negli Stati Uniti per l’Indian Wells. Il britannico aveva infatti lasciato le proprie scarpe sotto la macchina in modo che si asciugassero dopo l’allenamento, ma la mattina dopo non le ha più trovate. Il vero problema, però, è che Murray era solito tenere la fede nuziale legata alle stringhe delle scarpe. “Sì, lo so che sono un idiota e col senno di poi sembra una pessima idea ma ho bisogno di aiuto. Quale dovrebbe essere la ricompensa per riaverla indietro?”, l’appello del britannico sul proprio profilo Instagram. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Episodio spiacevole per Andy, che in questi giorni si trova negli Stati Uniti per l’Indian Wells. Il britannico aveva infatti lasciato le propriesotto la macchina in modo che si asciugassero dopo l’allenamento, ma la mattina dopo non le ha più trovate. Il vero problema, però, è cheera solito tenere lanuziale legata alle stringhe delle. “Sì, lo so che sono un idiota e col senno di poi sembra una pessima idea ma ho bisogno di aiuto. Quale dovrebbe essere la ricompensa per riaverla indietro?”, l’del britannico sul proprio profilo Instagram. SportFace.

