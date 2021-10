Televisione in lutto per la morte dell’attrice L’addio dopo una lunga carriera | “Ci mancherai”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021)nel mondo della tv per la, volto di Innamorati pazzi, la serie tv in cui Paul Reiser ed Helen Hunt interpretano una giovane coppia sposata che vive a New York. Nella serie che si concentra principalmente sulle piccole e grandi lotte quotidiane della vita di coppia, raccontando il tutto in tono umoristico, Cynthia Harris interpretava la madre di Paul e metteva sempre a dura prova la nuora Jamie. Nata a New York il 9 agosto 1934, si è laureata allo Smith College nel 1955 in teatro e letteratura. Ha studiato con il grande insegnante di recitazione Lee Strasberg e da allora ha lavorato in teatro, tv e cinema. Cynthia Harris morta il 3 ottobre a 87 anni. Non solo tv, l’attrice era anche conosciuta per le sue esibizioni in produzioni di Broadway e off-Broadway ed è stata direttrice artistica e co-fondatrice ...