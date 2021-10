Tasse | il piano del Governo Draghi e la riforma del catasto

Leggi su zon

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rincaronon è tra i piani del, ha così rassicurato il Presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue in Slovenia Dopo il rincaro di elettricità e gas in molti sono quelli che si aspettano un rincaro delle, ma un aumento delle imposte fiscali al momento non sembra essere tra i piani del. Su chi ipotizza l’arrivo di una nuova patrimonialeè perentorio: “No, non c’è una patrimoniale. Questonon aumenta le”, rinforza in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue in Slovenia, rispondendo alle domande sulla delega fiscale e sulla posizione critica della Lega.inoltre rassicura i più pessimisti assicurando che “ilva avanti”: “La nostra ...