Sicilia torna zona bianca da sabato, Razza: 'Dati ok, entro domani l'annuncio' (Di giovedì 7 ottobre 2021) La torna in : il rientro sarà a partire da sabato prossimo, quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lain : il risarà a partire daprossimo, quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero, presentando in conferenza stampa il ...

Agenzia_Ansa : La Sicilia torna in zona 'bianca', il rientro sarà a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo.… - rtl1025 : ?? La #Sicilia torna in zona '#bianca', il rientro sarà a partire da sabato prossimo. Lo ha annunciato l'assessore… - Federciclismo : IL RITORNO DELLO SQUALO @vincenzonibali torna a vincere nel Giro di Sicilia ???? #nazionaleciclismo???? #fci… - avespartacus : RT @wwwmeteoit: ?? La Sicilia tornerà in zona bianca da sabato - CorriereQ : Covid: Sicilia torna zona ‘bianca’ da sabato -