Salvini-Draghi | un vertice lampo | indiscrezioni ad alta tensione E Letta insulta | Teatrino del leghista | ha stancato

Advertising

EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - pietroraffa : ??#Draghi:'Il governo va avanti, l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale'. E tanti saluti a #Salvini - gennaromigliore : Il presidente #Draghi ha spiegato bene perché la riforma del #catasto non porterà necessariamente ad un aumento di… - frank02829450 : RT @fiakketto: @OharaPina Hanno fatto un governo con Salvini. E dopo hanno dato il loro appoggio al governo Draghi. Non ho nulla contro i… - giuseppebarbus1 : Governo, Draghi incontra Salvini a Palazzo Chigi. Primo faccia a faccia dopo lo strappo sulla delega fiscale… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Draghi

Lo ha detto Enrico Letta commentando l'incontro fra Matteoe il premier Mario. E' ancora braccio di ferro nella maggioranza sulla delega fiscale con la Lega all'attacco e il premier ...Quandodice "attenzione, hanno votato non solo cinque grandi città, ma 20 milioni di ...MODERATA" Maurizio Lupi si è poi soffermato sui possibili movimenti al Centro per un partito per: "...Il Recovery è forse il fronte meno scivoloso per Draghi perché tra le 38 scadenze da raggiungere sono poche quelle divisive. Le modalità di intervento sul taglio del cuneo misureranno anche la tempera ...Fino agli inizi dell’estate, indicando le preferenze di voto degli italiani, i sondaggisti non potevano che citare la Lega, come partito saldamente arroccato in vetta ad ogni rilevazione. Poi qualcosa ...