Salvini dopo l’incontro con Draghi: «Tra noi un rapporto leale, ci confronteremo ogni settimana» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mario Draghi ha ricevuto Matteo Salvini a Palazzo Chigi. l’incontro – che è iniziato alle 16.30 ed è finito circa un’ora dopo – arriva dopo le tensioni degli ultimi giorni sulla riforma del fisco e del catasto. «Incontro molto utile», ha scritto Salvini su Twitter margine del meeting. «Proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana. I giornali scrivano ciò che vogliono: un rapporto leale, franco e diretto risolve ogni problema e trova soluzioni». Il segretario della Lega ha incontrato anche Giancarlo Giorgetti in vista del Cdm previsto in serata, al quale parteciperanno anche i ministri leghisti. October 7, 2021 Martedì 5 ottobre gli esponenti ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Marioha ricevuto Matteoa Palazzo Chigi.– che è iniziato alle 16.30 ed è finito circa un’ora– arrivale tensioni degli ultimi giorni sulla riforma del fisco e del catasto. «Incontro molto utile», ha scrittosu Twitter margine del meeting. «Proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia. I giornali scrivano ciò che vogliono: un, franco e diretto risolveproblema e trova soluzioni». Il segretario della Lega ha incontrato anche Giancarlo Giorgetti in vista del Cdm previsto in serata, al quale parteciperanno anche i ministri leghisti. October 7, 2021 Martedì 5 ottobre gli esponenti ...

Advertising

NicolaPorro : Dopo il voto deludente, @pbecchi prova a indicare la strada a Salvini ?? - marcodimaio : Ieri #Salvini prometteva che non ci sarebbero stati effetti sul governo dopo le #elezionicomunali2021. Oggi costrin… - mante : Visto che il tema è all’ordine del giorno questa è una cartolina ritirata da mia figlia dalla buca delle lettere in… - AssuntaPetrucc1 : Arieccolo l'incapace. #Salvini prende una scoppola paurosa, ha conati di vomito, grida alle tasse, non vota. Il gio… - Salvato81566504 : RT @pbecchi: Salvini incontrerà nei prossimi giorni Draghi. Ok. La prima domanda che gli farei sarebbe la seguente: quanti giovani devono a… -