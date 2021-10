Romaeuropa | Gus Van Sant debutta a teatro con “Trouble” | ispirato alla vita di Andy Warhol | dal 7 al 10 10 al Teatro Argentina

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Prima Nazionale / Coproduzione REf Gus Van7 – 10 Ottobre 202121 Sab 09 h19, Dom 10 h16+21 da € 25 a € 30 1h40m circa «Ho deciso di cambiare il titolo dello spettacolo per evidenziare il valore di un semplice gesto – come dipingere un oggetto comune, un barattolo di minestra – in grado di sconvolgere il mondo dell’arte per sempre. Così mi piace di più, è una decisione dell’ultimo minuto che mi sembra più stimolante». Così Gus Vanracconta il nuovo titolo del suo spettacoloche ilFestival 2021 presenterà in prima nazionale aldi Roma dal 7 al 10 ottobre 2021, nell’ambito della trentaseiesima edizione del festival. Il ...