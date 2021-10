Reddito di cittadinanza, le proposte dell’Alleanza contro la povertà per renderlo più efficace e favorire il reinserimento sociale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Otto proposte per migliorare e rafforzare il Reddito di cittadinanza. L’Alleanza contro la povertà le ha presentate dopo un attento lavoro di ricerca, con docenti ed esperti universitari, sui suoi destinatari, le loro necessità e le criticità riscontrate soprattutto durante la pandemia. “La povertà è complessa – spiega il portavoce Roberto Rossini – Non si riduce alla semplice assenza di lavoro. Riformare il Rdc significa quindi accettare la sfida della complessità e della concretezza”. Il prossimo passo è sottoporle a governo e parlamento, in vista della prossima Legge di bilancio. L’Alleanza a cui aderiscono tra gli altri Acli, ActionAid, Anci, Azione Cattolica Italiana, Cgil, Cisl, Uil, Comunità di Sant’Egidio, Forum Nazionale del Terzo Settore, Save the Children e Croce Rossa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ottoper migliorare e rafforzare ildi. L’Alleanzalale ha presentate dopo un attento lavoro di ricerca, con docenti ed esperti universitari, sui suoi destinatari, le loro necessità e le criticità riscontrate soprattutto durante la pandemia. “Laè complessa – spiega il portavoce Roberto Rossini – Non si riduce alla semplice assenza di lavoro. Riformare il Rdc significa quindi accettare la sfida della complessità e della concretezza”. Il prossimo passo è sottoporle a governo e parlamento, in vista della prossima Legge di bilancio. L’Alleanza a cui aderiscono tra gli altri Acli, ActionAid, Anci, Azione Cattolica Italiana, Cgil, Cisl, Uil, Comunità di Sant’Egidio, Forum Nazionale del Terzo Settore, Save the Children e Croce Rossa ...

