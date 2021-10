Pompei, ladri ancora in azione, rubato un piccolo reperto in una Domus (Di giovedì 7 ottobre 2021) E' sparito un chiusino circolare in marmo dal Parco Archeologico. L'area dove è avvenuto il furto è interessata da lavori di restauro. I Carabinieri stanno verificando le telecamere di sorveglianza Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 ottobre 2021) E' sparito un chiusino circolare in marmo dal Parco Archeologico. L'area dove è avvenuto il furto è interessata da lavori di restauro. I Carabinieri stanno verificando le telecamere di sorveglianza

