Pif, il fondo saudita è 13 volte più ricco degli sceicchi del City (Di giovedì 7 ottobre 2021) È questione di giorni, forse anche di ore, e il Newcastle United sarà la prima squadra europea di proprietà del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia saudita. La trattativa, in corso da mesi, è stata sbloccata definitivamente dalla risoluzione delle controversie tra l’Arabia e beIN Sports, che avevano portato la comunità internazionale ad accusare il Paese L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) È questione di giorni, forse anche di ore, e il Newcastle United sarà la prima squadra europea di proprietà del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia. La trattativa, in corso da mesi, è stata sbloccata definitivamente dalla risoluzione delle controversie tra l’Arabia e beIN Sports, che avevano portato la comunità internazionale ad accusare il Paese L'articolo

Advertising

yuxin_jiao : RT @cmdotcom: Il fondo arabo #Pif contatta #Zhang, ma prima di vendere l'#Inter vuole l'ok per lo stadio. Ecco l'intrigo con il #Milan e #S… - lucamariano17 : RT @cmdotcom: Il fondo arabo #Pif contatta #Zhang, ma prima di vendere l'#Inter vuole l'ok per lo stadio. Ecco l'intrigo con il #Milan e #S… - deasimo21 : Newcastle, oggi il possibile annuncio del passaggio al fondo Saudita PIF. Speriamo che non diventi come il psg e i… - SuningOut_ : RT @cmdotcom: Il fondo arabo #Pif contatta #Zhang, ma prima di vendere l'#Inter vuole l'ok per lo stadio. Ecco l'intrigo con il #Milan e #S… - hakimitolukaku : RT @cmdotcom: Il fondo arabo #Pif contatta #Zhang, ma prima di vendere l'#Inter vuole l'ok per lo stadio. Ecco l'intrigo con il #Milan e #S… -