Perché Matteo Salvini è nei guai. Il commento di Zacchera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteo Salvini è nei guai, guai grossi. Anche la Meloni lo è, ma Salvini lo è ancora di più Perché – comunque si muova – rischia di cacciarsi in guai ancora peggiori. Tutto sarebbe diverso se il premier non fosse Draghi, ovvero il nome più credibile e più spendibile che l’Italia ha sul mercato europeo. Draghi ha un gran seguito nell’opinione pubblica che con lui è ancora in piena luna di miele (anche tra gli elettori del centro-destra) pur ormai trascorsi i primi “cento giorni” che segnano il tradizionale inizio del declino per i vari inquilini di passaggio a Palazzo Chigi. Se Salvini sta al governo rischia di compromettere l’alleanza di centro-destra, per lui indispensabile in vista di una potenziale maggioranza futura, ma se esce dall’esecutivo ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021)è neigrossi. Anche la Meloni lo è, malo è ancora di più– comunque si muova – rischia di cacciarsi inancora peggiori. Tutto sarebbe diverso se il premier non fosse Draghi, ovvero il nome più credibile e più spendibile che l’Italia ha sul mercato europeo. Draghi ha un gran seguito nell’opinione pubblica che con lui è ancora in piena luna di miele (anche tra gli elettori del centro-destra) pur ormai trascorsi i primi “cento giorni” che segnano il tradizionale inizio del declino per i vari inquilini di passaggio a Palazzo Chigi. Sesta al governo rischia di compromettere l’alleanza di centro-destra, per lui indispensabile in vista di una potenziale maggioranza futura, ma se esce dall’esecutivo ...

