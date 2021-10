(Di giovedì 7 ottobre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Con la concorrenza fiscale feroce tra paesi – all'interno e all'esterno dell'UE – in continua evoluzione, per ilEuropeo “l'UE ha bisogno di rivedere e aumentare il suo impegno nellacontro leche privano gli Stati membri di entrate sostanziali, che portano ad una concorrenza sleale e minano la fiducia dei cittadini”.In una risoluzione ilafferma che, “sebbene la concorrenza fiscale tra i paesi non costituisca di per sè un problema, sia necessario stabilire principi comuni che gli Stati devono rispettare nell'attuare le proprie politiche e i propri regimiper attirare imprese e profitti. I deputati notano infatti che la politica e la legislazione non hanno tenuto il passo con gli schemi ...

Advertising

vivereitalia : Parlamento Ue 'Rafforzare la lotta alle pratiche fiscali dannose' - LaNotifica : Parlamento Ue “Rafforzare la lotta alle pratiche fiscali dannose” - messina_oggi : Parlamento Ue “Rafforzare la lotta alle pratiche fiscali dannose”BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Con la concorrenz… - blogsicilia : #notizie #sicilia Parlamento Ue “Rafforzare la lotta alle pratiche fiscali dannose” - - nestquotidiano : Parlamento Ue “Rafforzare la lotta alle pratiche fiscali dannose” -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento Rafforzare

Il Tempo

In una risoluzione ilafferma che, 'sebbene la concorrenza fiscale tra i paesi non costituisca di per sè un problema, sia necessario stabilire principi comuni che gli Stati devono ...Ilchiede al governo statunitense di "depenalizzare l'aborto per proteggere le donne e ... alla Commissione e agli Stati membri di "le loro azioni per contrastare questo regresso ...(Strasburgo) In chiusura di plenaria il Parlamento europeo si spacca in due su una risoluzione (approvata con 381 voti a favore, 253 contrari e 36 astensioni) che esprime "solidarietà e sostegno" alle ...A conclusione della manifestazione in piazza Montecitorio, il Consiglio nazionale della Stampa italiana, riunito in seduta straordinaria, udita la relazione del segretario generale Raffaele Lorusso e ...