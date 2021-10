Newcastle | ufficiale la cessione al consorzio PIF | c’è il via libera della Premier League

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La, attraverso una nota, ha dato il viaalladelalcomposto da PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media: “La, ilUnited Football Club e la St James Holdings Limited hanno risolto oggi la disputa sull’acquisizione del club da parte delcomposto da PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. In seguito al superamento del’s Owners’ and Directors’ Test, il club è stato venduto alcon effetto immediato. Le controversie legali riguardavano quali entità avrebbero posseduto e/o avuto la capacità di controllare il club dopo ...

Semaforo verde per la cessione del Newcastle, almeno stando a quanto riporta il Times, che ne anticipa l'annuncio ufficiale "nelle prossime ore". L'acquirente sarebbe un fondo guidato dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia ... Steven Taylor, difensore centrale con 194 presenze e 7 gol in 12 anni di premier League nelle file del Newcastle, ha ufficializzato la rescissione del contratto dai neozelandesi del Wellington Phoenix, decidendo a 36 anni di appendere le scarpe al chiodo. Per lui anche 29 presenze e 4 reti con la ...