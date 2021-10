Napoli, novità Insigne: ci sono le cifre! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ci sono delle novità riguardo al possibile rinnovo di contratto tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Le riporta Luca Marchetti, noto giornalista di Sky ed esperto di mercato. Insigne, Napoli, rinnovo Le parole di Marchetti Ai microfoni di Radio Marte Marchetti ha parlato e ha detto: “C’è stato un primo incontro tra Pisacane, agente di Insigne, e la proprietà azzurra: non era scontato che ci si sedesse intorno ad un tavolo e si parlasse con calma e garbo. LEGGI ANCHE: Napoli, De Laurentiis cambia idea su Insigne: la svolta! LEGGI ANCHE: Juve, Allegri pensa ad un centrocampista ex Napoli! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cidelleriguardo al possibile rinnovo di contratto tra Lorenzoe il. Le riporta Luca Marchetti, noto giornalista di Sky ed esperto di mercato., rinnovo Le parole di Marchetti Ai microfoni di Radio Marte Marchetti ha parlato e ha detto: “C’è stato un primo incontro tra Pisacane, agente di, e la proprietà azzurra: non era scontato che ci si sedesse intorno ad un tavolo e si parlasse con calma e garbo. LEGGI ANCHE:, De Laurentiis cambia idea su: la svolta! LEGGI ANCHE: Juve, Allegri pensa ad un centrocampista ex! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

gilnar76 : Luca Marchetti sul rinnovo di Insigne: 'Ci sono novità sulle cifre e sul rapporto con De Laurentiis' #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : 'Importanti novità sul rinnovo di Insigne': arriva la conferma in diretta! - LucianoQuaranta : RT @DeskAeronautico: ?? Entrano oggi in vigore le novità introdotte in AIP dall'AIRAC 9/2021: -Cancellazione del punto “GASVA“; -Dismissione… - DeskAeronautico : ?? Entrano oggi in vigore le novità introdotte in AIP dall'AIRAC 9/2021: -Cancellazione del punto “GASVA“; -Dismissi… - SiamoPartenopei : Torino, il ds Vagnati: 'Belotti torna a Napoli dopo la sosta: sul rinnovo non ho novità' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli novità De Luca: "A Napoli ha vinto la linea della Regione altro che M5s" ... è un dato di novità di cui prendere atto. Questo significa riportare la politica alla sua dignità, ... A Napoli "è stata scelta la linea della Regione, cioè partire da quella che era la coalizione ...

Napoli, Politano: "Bello essere primi ma la stagione è ancora lunga" ... anche se tatticamente le novità che sta proponendo sono tante. Anche noi siamo cambiati, perché ... "So che per mettere in difficoltà Mancini devo fare il massimo con il Napoli ed è quello che sto ...

Salernitana-Napoli, altre novità per il derby: si valuta presenza dei tifosi ospiti tuttosalernitana.com ... è un dato didi cui prendere atto. Questo significa riportare la politica alla sua dignità, ... A"è stata scelta la linea della Regione, cioè partire da quella che era la coalizione ...... anche se tatticamente leche sta proponendo sono tante. Anche noi siamo cambiati, perché ... "So che per mettere in difficoltà Mancini devo fare il massimo con iled è quello che sto ...