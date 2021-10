Merkel al Colosseo con il Papa per l' incontro sulla pace

Advertising

Al #Colosseo per l'incontro Popoli fratelli. Terra futura con #PapaFrancesco e leaders religiosi. Il Colosseo assiste ad un nuovo capitolo di storia: "Popoli fratelli, terra futura". Papa Francesco, Angela Merkel, responsabili religiosi. Papa Francesco ai leader religiosi: "non si gioca con la vita dei bambini". Con la Merkel a raduno S. Egidio al Colosseo.

... riflettersi in modo chiaro e luminoso oltre Roma e oltre la giornata di oggi": così la cancelliera tedesca Angelanel corso del suo intervento all'incontro sulla pace col papa al...... così papa Francesco all'incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio alcon la cancelliera tedesca Angelae rappresentanti delle altre religioni.riflettersi in modo chiaro e luminoso oltre Roma e oltre la giornata di oggi": così la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso del suo intervento all'incontro sulla pace col papa al Colosseo ...“Meno armi e più cibo, meno ipocrisia, più trasparenza, più vaccini e meno fucili”. Papa Francesco ha lanciato questo diktat al Colosseo dove era in corso l’incontro internazionale di pace organizzato ...