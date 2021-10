Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne: 3 anni ai due imputati per tentata violenza sessuale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non fu suicidio: Martina Rossi morì per sfuggire a uno stupro. Lo ha stabilito oggi, 7 ottobre, la quarta sezione penale della Cassazione, che ha confermato la sentenza della corte d’Appello di Firenze del 28 aprile scorso. I ricorsi della difesa sono stati dichiarati inammissibili dalla Cassazione e gli imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi dovranno scontare 3 anni di carcere per tentata violenze sessuale. La giovane studentessa genovese è morta il 3 agosto 2011, ad appena 23 anni, precipitando dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. «Non ci deve essere più nessuno che possa permettere di far del male a una donna e passarla liscia», ha commentato a margine della ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non fu suicidio:morì per sfuggire a uno stupro. Lo ha stabilito oggi, 7 ottobre, la quarta sezione penale della, che hato la sentenza della corte d’Appello di Firenze del 28 aprile scorso. I ricorsi della difesa sono stati dichiarati inammissibili dallae gliAlessandro Albertoni e Luca Vanneschi dovranno scontare 3di carcere perviolenze. La giovane studentessa genovese è morta il 3 agosto 2011, ad appena 23, precipitando dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. «Non ci deve essere più nessuno che possa permettere di far del male a una donna e passarla liscia», ha commentato a margine della ...

fattoquotidiano : Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne a 3 anni per Albertoni e Vanneschi: “Tentata violenza sessuale di… - repubblica : Caso Martina Rossi, la Cassazione conferma le due condanne a 3 anni: 'La ragazza stava sfuggendo a una tentata viol… - repubblica : Martina Rossi, condanne confermate: morì perché stava fuggendo a un tentativo di stupro - cdelmos : RT @SimoneMoriOff: Finalmente un po’ di giustizia per Martina e i suoi genitori! Martina Rossi, condanne confermate: morì perché stava fug… - ADFeminist : RT @radiosonar_net: ?In tant? sotto la Corte di Cassazione a #Roma per chiedere a gran voce Verità e Giustizia per Martina Rossi! ? ??Audi… -