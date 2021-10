Jovanotti ospite di Veronesi alla riunione dello IEO per le malate oncologiche | Dal cancro si può uscire più forti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) 'So che cosa state passando. Questa è un'avventura per la quale l'obiettivo è uscirne più, dal punto di vista interiore e anche dal punto di vista fisico...'.parla così, dal palco del ...

parla così, dal palco del Teatro Manzoni di Milano , alle pazienti oncologiche riunite per l'annuale riunione 'Ieo per le donne' voluta dal professor Umberto Veronesi.a sorpresa ...Lorenzo Cherubini,speciale e a sorpresa di 'Ieo per le donne', l'appuntamento organizzato dall'Istituto europeo di oncologia nel mese della prevenzione del tumore al seno.dal palco ha ...Jovanotti è stato uno degli ospiti di IEO per le donne, l’appuntamento organizzato dall’Istituto europeo di oncologia dedicato all'ascolto e al dialogo con le donne che stanno vivendo o hanno ...Il cantautore all'appuntamento dedicato alle donne: ha raccontato la storia di sua figlia Teresa Cherubini. Paolo Veronesi: «Fondamentale la prevenzione, screening periodici fin dai 30 anni» ...