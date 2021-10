Inter-Juve in Supercoppa italiana: ecco quando potrebbe giocarsi! (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è la data per giocare la prossima Supercoppa italiana. Il giorno in cui si terrà la partita potrebbe essere il 22 dicembre 2021. Questa è stata la data proposta dall’Arabia Saudita, luogo dove avverrà il match. Allegri, Juventus, Supercoppa Difficile possa essere la data ufficiale Sarà difficile però che la gara possa tenersi in quella data. Juventus e Inter, le due squadre che si dovranno affrontare, sono già impegnate la prima il 21 dicembre e la seconda il 22 dicembre in Serie A. Improbabile dunque che sia quello il giorno in cui si giocherà la partita. LEGGI ANCHE: Juventus, Cherubini ha una doppia pista per un colpo in attacco LEGGI ANCHE: Inter, Inzaghi trema: si ferma un titolare in Nazionale! L'articolo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è la data per giocare la prossima. Il giorno in cui si terrà la partitaessere il 22 dicembre 2021. Questa è stata la data proposta dall’Arabia Saudita, luogo dove avverrà il match. Allegri,ntus,Difficile possa essere la data ufficiale Sarà difficile però che la gara possa tenersi in quella data.ntus e, le due squadre che si dovranno affrontare, sono già impegnate la prima il 21 dicembre e la seconda il 22 dicembre in Serie A. Improbabile dunque che sia quello il giorno in cui si giocherà la partita. LEGGI ANCHE:ntus, Cherubini ha una doppia pista per un colpo in attacco LEGGI ANCHE:, Inzaghi trema: si ferma un titolare in Nazionale! L'articolo ...

