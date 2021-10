Indian Wells 2021: programma, orari e ordine di gioco giovedì 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 7 ottobre per quanto riguarda i tornei Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021. Sul cemento statunitense, si sta per concludere il primo turno del torneo femminile, mentre, archiviata la fase di qualificazione, prenderà il via il primo turno maschile. Per quanto riguarda gli Azzurri impegnati, Martina Trevisan sfiderà la ceca Marie Bouzkova, mentre Salvatore Caruso se la vedrà con l’atleta di casa Zavhary Svajda. Ecco quindi il programma completo, con gli orari italiani delle partite. STADIUM 1 A partire dalle ore 20:00 – Altamaier vs QuerreyA seguire – Paul vs LopezNon prima delle 24:00 – Siniakova vs (WC) Clijsters – WtaNon prima delle ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilcon glie l’didiper quanto riguarda i tornei Masters 1000 e Wta 1000. Sul cemento statunitense, si sta per concludere il primo turno del torneo femminile, mentre, archiviata la fase di qualificazione, prenderà il via il primo turno maschile. Per quanto riguarda gli Azzurri impegnati, Martina Trevisan sfiderà la ceca Marie Bouzkova, mentre Salvatore Caruso se la vedrà con l’atleta di casa Zavhary Svajda. Ecco quindi ilcompleto, con gliitaliani delle partite. STADIUM 1 A partire dalle ore 20:00 – Altamaier vs QuerreyA seguire – Paul vs LopezNon prima delle 24:00 – Siniakova vs (WC) Clijsters – WtaNon prima delle ...

