Ilda Boccassini | “Mi innamorai di Giovanni Falcone Chissà cosa ci avrebbe riservato il destino se non l’avessero ucciso”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Midi”.confessa. Nell’autobiografia La stanza numero 30 (Feltrinelli) l’ex procuratrice aggiunta del tribunale di Milano, nota per le indagini contro la criminalità organizzata, Mani Pulite, e il processo Ruby con imputato Silvio Berlusconi, ricorda la relazione particolare intessuta con il magistrato palermitanodalla mafia nel maggio del 1992 a Capaci. “ila me ese non fosse morto così precocemente?”.conobbe il giudice istruttorenegli anni ’80 e lavorò con lui nell’inchiesta Duomo Connection, ovvero sulle infiltrazioni mafiose a Milano negli anni ...

Advertising

robertosaviano : Sul @corriere di oggi parlo del libro autobiografico di Ilda Boccassini, ex procuratore aggiunto di Milano: le sue… - Corriere : Ilda Boccassini: i figli, le inchieste, gli attacchi, storia di un’irregolare - Liuc87_Luca : RT @robertosaviano: Sul @corriere di oggi parlo del libro autobiografico di Ilda Boccassini, ex procuratore aggiunto di Milano: le sue batt… - infoitcultura : Ilda Boccassini e la storia segreta con Falcone: «Me ne innamorai. Passammo una notte abbracciati ad ascoltare la N… - niccolo_fabbri : Esce oggi nella librerie il libro autobiografico di Ilda Boccassini. Sui quotidiani di questa mattina trova già spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilda Boccassini

Tre magistrati, Paolo Giordano, Carmelo Petralia e Pietro Vaccara si trasferirono lì da altre procure della Sicilia all'indomani della strage di Capaci, Fausto Cardella earrivarono ...Fanno discutere le rivelazioni amorose contenute nel libro di, magistrato che nella sua carriera ha lavorato nel pool antimafia a Milano e poi a Caltanissetta a seguito della strage di Capaci.la Rossa, come è stata soprannominata, ha ...Una storia d'amore finora tenuta nascosta raccontata per la prima volta nella sua biografia. Il mio sentimento era altro e più profondo, non prevedeva una condizione di vita quotidiana, il bisogno di ..."Me ne innamorai... Ero innamorata della sua anima, della sua passione, della sua battaglia, che capivo essere più importante di tutto il resto", ma "non si trattò dei sentimenti classici, il mio sent ...